Serie A, la classifica: il Sassuolo vince con l’Inter e aggancia il Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle gare del 26^ turno giocate in questa domenica

Federico De Milano

La domenica di Serie A si apre con la sfida delle 12:30 Fiorentina-Atalanta che viene vinta dai padroni di casa 1-0. La formazione viola grazie a questi 3 punti riesce a portarsi al settimo posto a quota 42 punti. La dea invece rimane ferma in quinta posizione con 44 lunghezze.

Alle 15 si è giocato lo scontro salvezza Venezia-Genoa che è terminato 1-1: un punto a testa dunque per due squadre impegnate nella lotta a non retrocedere. In seguito a questo match i lagunari si trovano al 17° posto con 22 punti mentre i liguri rimangono al 19° posto a quota 16.

Il Sassuolo si impone 0-2 a San Siro contro l'Inter e porta a casa 3 punti molto preziosi. La squadra neroverde riesce così a salire a 33 punti agganciando il Torino in decima posizione ma i granata hanno ancora la gara contro l'Atalanta da recuperare e sono comunque in vantaggio negli scontri diretti. L'Inter invece non riesce a superare il Milan e rimane al secondo posto con 54 lunghezze.

Infine in serata l'Udinese e la Lazio pareggiano 1-1 l'ultima sfida di questa domenica. Con questo punto i bianconeri salgono a quota 25 e occupano il 16° posto. I biancocelesti invece rimangono in sesta posizione con 43 punti.