Serie A, la classifica: l’Atalanta vince, il Sassuolo va a -1 dal Torino

Il 27° turno di Serie A è iniziato questo venerdì - 17 marzo - con la vittoria del Sassuolo contro lo Spezia per 1-0 al Mapei Stadium. Con questo successo, grazie al rigore realizzato al 71' da Domenico Berardi, i neroverdi raggiungono momentaneamente il Bologna a quota 36 punti, impegnato domani in casa della Salernitana, e vanno a -1 dal Torino, che scenderà in campo domenica in casa contro il Napoli.