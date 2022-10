Serie A, la classifica: il Torino arriva al derby della Mole a -2 dalla Juventus

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine delle gare della domenica in questa nona giornata

Il Torino ottiene solo un pareggio per 1-1 in casa contro l'Empoli rimandando l'appuntamento con la vittoria. I granata portano dunque a casa solo un punto che li porta a quota 11 in classifica, la formazione toscana invece sale a quota 8. Il Torino arriva dunque al derby della Mole in programma sabato prossimo a due lunghezze di distanza dalla Juventus che dopo la sconfitta di ieri con il Milan è rimasta ferma con 13 punti.