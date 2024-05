Serie A, la classifica: il Torino chiude a 53 punti al nono posto. Attesa Lazio

Il Torino cade 3-0 sul campo dell'Atalanta e finisce il campionato con una prova del tutto deludente. I granata terminano quindi il campionato 2023/24 a quota 53 punti esattamente come la scorsa stagione e vengono raggiunti dal Napoli che ha pareggiato 0-0 in casa con il Lecce. La classifica finale recita quindi granata al nono posto e partenopei decimi per via degli scontri diretti che favoriscono la formazione di Juric. Ora restano quindi vive le speranze di ottenere un posto in Conference League, tutto dipende dalla Fiorentina che mercoledì ad Atene si gioca la finale contro l'Olympiacos e i granata dovranno tifare per una vittoria dei viola e anche dalla Lazio che questa sera non deve perdere con il Sassuolo in casa per non rischiare poi di subire un sorpasso in classifica proprio dalla viola, uno scenario che negherebbe le coppe al Torino. L'Atalanta invece con questi tre punti sale in classifica a 69 lunghezze che valgono il quarto posto ai danni del Bologna che scende in quinta posizione.