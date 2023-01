Serie A, la classifica: il Torino chiude il girone d’andata davanti alla Juventus

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del sabato in cui si gioca la 19^ giornata

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi sul campo della Fiorentina e stacca in classifica proprio la formazione viola. Grazie a questo successo per 0-1 i granata si portano infatti a quota 26 punti mentre i viola restano fermi a 23. In questo momento i ragazzi di Juric occupano la settima posizione della classifica, che significherebbe zona Europa. Ci sarà ancora però da verificare il risultato dell'Udinese che domani giocherà sul campo della Sampdoria e ha 25 punti. Questa vittoria a Firenze consente al Toro di chiudere il girone d'andata davanti alla Juventus che si trova quattro punti indietro e che quindi domani, anche in caso di successo contro l'Atalanta non potrà raggiungere i granata.