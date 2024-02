Serie A, la classifica: il Monza aggancia il Torino in decima posizione

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i posticipi del lunedì che hanno concluso il 26° turno

Il Torino cade nuovamente contro una formazione della capitale, dopo la sconfitta 0-2 contro la Lazio di giovedì sera, arriva oggi un 3-2 in favore della Roma contro i ragazzi di Juric. I granata restano quindi fermi a quota 36 punti che valgono il decimo posto, uno in meno del Napoli nono e quattro in meno della Lazio settima che deve ancora giocare questa sera sul campo della Fiorentina.