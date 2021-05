Serie A, la classifica: il Torino è matematicamente SALVO

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito al match di recupero giocato tra il Torino di Nicola e la Lazio di Inzaghi

Il Toro esce dallo stadio Olimpico con un grande risultato: i granata infatti sono finalmente riusciti a raggiungere la salvezza matematica. In questo modo la partita di domenica contro il Benevento diventa una pura formalità. Il risultato finale 0-0 consente al Torino di Nicola di guadagnare il punto decisivo per salvarsi e per portarsi a quota 36 lunghezze in classifica. Il Benevento infatti ha 32 punti e quindi non potrà recuperare le 4 lunghezze di differenza nell'ultima giornata rimanente.