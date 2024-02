Serie A, la classifica: il Torino frena e manca l’aggancio al settimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si disputa il 23° turno

Il Torino ottiene un solo punto nel match casalingo contro la Salernitana che termina 0-0. Certamente un risultato deludente per la compagine di Juric che in caso di vittoria avrebbe potuto agganciare, anche solo per qualche ora, la Lazio al settimo posto. Il Toro invece ora si porta al nono posto a quota 32 punti assieme al Napoli, in attesa dei risultati del pomeriggio e della serata a due lunghezze di distanza dall'Europa. La Salernitana invece riparte dopo una serie di sconfitte e sale a 13 punti, un bottino che però non la toglie dall'ultima posizione.