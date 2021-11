Serie A, la classifica: il Torino perde due posizioni in questa giornata

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito alle partite della domenica in cui si è giocato il 14^ turno

Federico De Milano

Il Torino esce sconfitto dall'Olimpico di Roma, i giallorossi di Mourinho si sono imposti 1-0 e si sono portati a quota 25 punti in classifica. I granata invece restano fermi a 17 punti e vengono scavalcati da Empoli e Sassuolo che in questa giornata hanno vinto. La squadra di Juric dunque si trova oggi in 13ma posizione.

La domenica di Serie A si è aperta con il pareggio 0-0 tra Udinese e Genoa. Posta in palio che dunque è stata divisa e fa sì che i friulani salgano a quota 15 punti mentre i liguri a 10. Alle 15 sono andate in scena due vittorie esterne: il Sassuolo sbanca San Siro vincendo 1-3 contro il Milan portandosi a 18 punti e lasciando i rossoneri fermi a 32. Il Bologna vince 0-1 a La Spezia e sale a 21 lunghezze. Nonostante la sconfitta, rimane a 11 punti e dunque +1 sulla zona retrocessione la squadra di Thiago Motta.

