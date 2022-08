Serie A, la classifica: il Torino porta a casa un punto e sale a quota 4

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del secondo turno che si sono disputati di sabato

La seconda giornata del campionato di Serie A 2022/23 si è aperta con gli anticipi del sabato. Ad andare in scena subito c'è stato il Torino che alle ore 18:30 ha ospitato la Lazio e la sfida è terminata con un pareggio a reti bianche. In seguito a questo risultato i granata si portano a quota 4 punti in classifica, esattamente come i biancocelesti che hanno vinto all'esordio come la squadra di Juric.