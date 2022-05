Serie A, la classifica: il Torino conclude il campionato a quota 50 punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito all'anticipo del venerdì del 38° turno

Il Torino chiude l'anno con una brutta sconfitta casalinga: la Roma vince in casa granata 0-3. in seguito a questo risultato i granata rischiano di essere sorpassati dal Sassuolo se dovesse fare almeno un punto domenica contro il Milan. Il Torino ha infatti 50 punti in classifica come i neroverdi che avranno così la possibilità di entrare nelle prime 10 del torneo lasciando i granata nella parte destra. La Roma invece con questo successo sale a quota 63 punti raggiungendo la Lazio al quinto posto e assicurandosi la presenza alla prossima Europa League.