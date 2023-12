Serie A, la classifica: il Monza supera il Toro, granata undicesimi

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite del 15^ turno che si giocano in questa domenica

Il Torino ottiene solo un punto sul campo del Frosinone e manca l'occasione di sorpasso sulla Lazio. I granata salgono infatti a quota 20 punti. La vittoria del Monza contro il Genoa inoltre permette ai brianzoli di superare proprio i granata. Ora i piemontesi sono undicesimi in classifica. Questa suona come una chance sprecata dai ragazzi di Juric perché con i tre punti avrebbero potuto avvicinarsi notevolmente alla zona Europa. Il Frosinone invece con questo pareggio per 0-0 sale a quota 19 punti e rimane sempre ad una lunghezza di distanza dal Toro.