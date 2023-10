Serie A, la classifica: il Torino scivola al 14 posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si gioca l'ottava giornata

Termina la sesta giornata della Serie A 23/34, ora spazio alle nazionali. Il campionato infatti riprenderà tra due settimane. Nell'ultima giornata però c'è stato qualche colpo importante. Nell'anticipo delle 12:00 il Monza strapazza con un roboante 3-0 la Salernitana, con Paulo Sousa sul lastrico. Brianzoli ora settimi con 12 punti. La Lazio vince in rimonta contro l'Atalanta e manda un messaggio importante alla Serie A. Biancocelesti tredicesimi, la zona europea non è così distante. Bergamaschi sesti. Continua a sorprendere il Frosinone, che vince contro l'Hellas Verona per 2-1 e mette in cassaforte tre punti utilissimi nella lotta salvezza. I ciociari sono addirittura ottavi. Vince anche la Roma per 1-4 contro il Cagliari, i giallorossi rialzano la china e si piazzano a metà classifica.