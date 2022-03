Serie A, la classifica: il Torino si porta a 35 punti, -5 dalla parte sinistra

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica dopo 29 turni

Il Torino ottiene un solo punto contro l'Inter dopo essere rimasto a lungo in vantaggio in questo match. Un pareggio per 1-1 che non soddisfa appieno i granata che salgono in classifica a 35 punti. A questo punto la squadra di Juric si trova a 5 lunghezze dal Sassuolo decimo e quindi dalla parte sinistra della classifica. L'Inter invece sale a quota 59 punti perdendo il primo posto in classifica che ora appartiene al Milan.