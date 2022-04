Serie A, la classifica: Toro a quota 40, la parte sinistra dista cinque punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite giocate in questo 33^ turno

Federico De Milano

Il Torino ottiene un punto sul campo della Lazio e subisce l'ennesima beffa nei minuti di recupero dopo il gol del pareggio di Immobile che chiude il match sull'1-1 (QUI LA CRONACA). Con questo pareggio le due squadre portano a casa un punto a testa. Il Torino sale a quota 40 punti a 5 lunghezze di distanza dal decimo posto del Verona, un eventuale sorpasso sui gialloblù significherebbe parte sinistra della classifica. La Lazio invece aggancia la Fiorentina al sesto posto a quota 56 punti.

