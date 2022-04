Serie A, la classifica: il Torino vince a Salerno e chiude il discorso salvezza

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite del sabato di questa 31^ giornata

Il Torino torna al successo e riesce a portare a casa 3 punti importanti in termini di classifica grazie alla vittoria 0-1 ottenuta a Salerno. Con questo successo i granata salgono a 38 punti in classifica, 4 in meno del Verona che ad oggi occupa il decimo posto. La Salernitana resta invece ferma in ultima posizione con 16 punti e vede complicarsi sempre più l'obiettivo salvezza. Salvezza che invece è di fatto blindata dal Torino: a 38 punti con otto partite da giocare il discorso relativo alla permanenza in Serie A, tanto sudata nelle ultime due stagioni, è di fatto chiuso.