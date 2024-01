Serie A, la classifica: il Torino vince e si porta ad un punto dal settimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì sera della 22^ giornata

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi dalla trasferta di Salerno riuscendo a vincere 1-2 dopo una gara ricca di occasioni. Grazie a questo successo i granata ora salgono in classifica a quota 31 punti che valgono il nono posto assieme al Napoli ad una sola lunghezza di distanza dal settimo posto occupato da Roma e Bologna con i loro 32 punti. La classifica ha però ancora amalgamarsi a causa delle gare da recuperare dello scorso turno (Toro compreso) e delle altre sfide della giornata appena cominciato. Questa sconfitta lascia invece il Cagliari fermo al 16° posto con 18 punti, al momento salvo in attesa dei risultati delle avversarie come Verona e Udinese.