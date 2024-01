Serie A, la classifica: il Toro chiude l’andata decimo, -2 dal settimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si disputa la 19^ giornata

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi contro il Napoli grazie al netto successo per 3-0 ottenuto tra le mura amiche. I granata con questa vittoria riescono concludono la prima metà di campionato al decimo posto con 27 punti, uno in meno dei 28 del Napoli. In attesa del risultato di questa sera di Roma-Atalanta il Toro si trova a due punti dal settimo posto degli orobici.