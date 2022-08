Serie A, la classifica: il Toro guadagna 3 punti e si porta nel gruppo di testa

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito ai match del sabato di questa terza giornata

Il Torino contro la Cremonese ottiene 3 punti molto importanti. Grazie al successo ottenuto per 1-2 a Cremona i granata di Juric salgono a quota 7 punti in classifica che valgono il primo posto in classifica al pari di Lazio e Roma. Per la Cremonese di Alvini invece si tratta della terza sconfitta in altrettanti match e rimane al fondo classifica con 0 punti.