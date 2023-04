Serie A, la classifica: il Toro perde e rischia di scivolare al dodicesimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito agli anticipi del sabato in cui si disputa il 32° turno

Il Torino perde 1-2 in casa contro l'Atalanta e rischia di veder allontanare l'ottavo posto. Con questa sconfitta adesso i granata rischiano di ritrovarsi al dodicesimo posto nella giornata di domani. Il Toro, avendo 42 punti, domani può essere sorpassato sia dalla Fiorentina che dal Sassuolo qualora domani dovessero vincere rispettivamente contro Sampdoria ed Empoli. In questo caso Juric e i suoi si ritroverebbero al dodicesimo posto. Al momento però i granata si trovano in decima posizione al pari di Fiorentina e Udinese. L'Atalanta invece con questi tre punti sale a quota 55 e si rilancia per la lotta Champions.