Serie A, la classifica: il Toro resta dodicesimo con Sassuolo e Udinese

Solo pareggi per Milan e Napoli, che restano appaiate al comando

Con il derby di Milano si chiude la dodicesima giornata di Serie A. Un punto a testa per Inter e Milan, che resta al comando insieme al Napoli. Nei piani alti da registrare lo stop della Roma, sconfitta a Venezia ed ora sesta a tre lunghezze dal quarto posto. Chiudono la zona Europa Fiorentina, Juventus e Bologna al settimo posto con 18 punti.

Per quanto riguarda i granata, va registrato l'aggancio da parte dell'Udinese, squadra che i granata incroceranno proprio dopo la sosta. Ma in questo turno la posizione del Toro non è cambiata: gli uomini di Juric restano dodicesimi insieme anche al Sassuolo (sconfitto proprio dall'Udinese). Si avvicinano invece Venezia e Spezia, che salgono rispettivamente a 12 e 11 punti staccando; terzultimo posto occupato invece dalle genovesi, entrambe a quota 9.