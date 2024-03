Serie A, la classifica: il Toro rimane a sei punti dal Napoli settimo

Il Torino ottiene un punto al Maradona di Napoli frutto del pareggio per 1-1 che porta le firme di Kvaratskhelia e di Sanabria. Per i granata, in attesa degli altri risultati di questo turno, non cambia quindi molto in ottica classifica con il settimo posto valido per l'Europa e al momento occupato dagli stessi partenopei che rimane a sei punti di distanza. Il Toro sale infatti a quota 38 punti mentre il Napoli si porta a 44 lunghezze. Domani sera occhi anche su Genoa-Monza perché in caso di vittoria dei brianzoli, arriverebbe il sorpasso in classifica e il Toro scenderebbe dal decimo all'undicesimo posto lasciando la parte sinistra della classifica.