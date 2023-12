Serie A, la classifica: il Toro sale all’ottavo posto in attesa delle altre gare

Il Torino ottiene altri tre punti in casa dopo la vittoria per 1-0 contro l'Empoli nella 16^ giornata di Serie A. Ora i granata si trovano all'ottavo posto in classifica al pari dell'Atalanta con 23 punti e la settima posizione della Fiorentina dista appena un punto. I bergamaschi però, al pari di tutte le altre squadre concorrenti del Toro devono ancora scendere in campo tra domani e lunedì. I ragazzi di Juric si godono nel frattempo una classifica interessante restando in attesa di scoprire come si comporteranno le altre squadre in lotta per le posizioni europee.