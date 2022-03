Serie A, la classifica: il Venezia perde, Toro sempre a +13 dalla zona retrocessione

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito alle partite di questa domenica in cui si gioca il 30^ turno

Cecilia Mercatore

Il Torino continua a rimanere a +13 dalla zona retrocessione in seguito alla sconfitta casalinga del Venezia contro la Sampdoria: partita che ha aperto la domenica di Serie A. Nell'importante scontro riguardante la zona bassa della classifica, i blucerchiati si impongono per 0-2 allo stadio Pier Luigi Penzo grazie alla doppietta di Caputo, salendo così a quota 29. Al contrario, la formazione lagunare - rimasta in 10 nei minuti finali in seguito all'espulsione di Henry - resta ferma al terzultimo posto della classifica con 22 punti: non cambia dunque il distacco tra il Torino di Ivan Juric, uscito sconfitto al Luigi Ferraris venerdì sera contro il Genoa (LEGGI QUI), e la zona retrocessione.