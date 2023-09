Serie A, la classifica: il Verona cade a San Siro, gialloblù fermi a quota 7

Si va avanti con la quinta giornata del campionato di Serie A. Dopo gli anticipi di ieri (venerdì 22 settembre), il sabato si apre con Milan-Verona (calcio d'inizio posticipato poi alle ore 15:25 per maltempo). La formazione rossonera si impone solo per 1-0 sulla squadra di Marco Baroni, fondamentale la rete di Rafael Leao al minuto 8 di gioco. Il Verona resta così fermo momentaneamente in nona posizione della classifica di Serie A a quota 7 punti, come il Torino, che però domani avrà la possibilità di allungare eventualmente, mentre il Milan sale a quota 12, attualmente in seconda posizione a pari punti con l'Inter (impegnata domani contro l'Empoli).