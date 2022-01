Serie A, la classifica: il Verona vince e si porta a -1 dal Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A al termine delle partite di questa domenica nella quale si è giocato il 22^ turno

La domenica di Serie A si è aperta con il successo del Verona che si è imposto 2-4 sul campo del Sassuolo. Con questi 3 punti la formazione gialloblù sale in classifica a quota 30 ad una sola lunghezza di distanza dal Torino che però ha disputato una gara in meno. I neroverdi invece restano fermi a 28 punti.

Pareggio per 1-1 tra Venezia ed Empli. I padroni di casa salgono a 18 punti guadagnandone uno oggi che aiuta a muovere la classifica e serve per tenersi lontani dalla zona retrocessione, ora distante due punti. La formazione toscana invece sale a quota 29 lunghezze proseguendo la striscia di risultati utili consecutivi in trasferta che ora arriva a 5 partite.

Vittoria per la Roma di Mourinho che batte in casa 1-0 il Cagliari e si rilancia per la lotta alla qualificazione alle coppe europee. I giallorossi salgono al sesto posto raggiungendo la Lazio a quota 35 punti (+4 sul Toro che ha una gara in meno). La squadra sarda invece rimane ferma a 16 vedendo aumentare a 2 lunghezze il distacco dall'ultimi posto utile per evitare la retrocessione, attualmente occupato dal Venezia.