Serie A, la classifica: Inter e Salernitana pareggiano, il Napoli vince

Tre le gare di quest'oggi - venerdì 7 aprile - valevoli per la 29^ giornata di Serie A: alle 17, la Salernitana ha ospitato l'Inter. Con un pareggio per 1-1, i campani hanno conquistato un punto fondamentale per la loro lotta salvezza, e l'Inter ha raggiunto il Milan a quota 51. Alle 19, invece, la sfida tra Lecce e Napoli ha visto gli azzurri vincere per 2-1 grazie al gol di Di Lorenzo e all'autogol di Falcone. Alle 21:00,è iniziata a San Siro la sfida tra Milan ed Empoli.