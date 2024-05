Serie A, la classifica: la Fiorentina ferma il Napoli, Torino a -2 dagli azzurri

Gara concitata al Franchi nel primo anticipo della penultima giornata della Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ferma sul 2-2 il Napoli ancora nono, che non si allontana dal Torino di Juric. Partenopei in vantaggio con Rahmani, poi nel finale di primo tempo Biraghi su punizione e N'Zola ribaltano la gara. Nella ripresa ci pensa una rete di Kvaratskhelia a stabile il definitivo pari. Azzurri che non allungano quindi sui piemontesi, che restano a -2 e al decimo posto. Lotta ancora aperta per il nono posto che potrebbe garantire la Conference League se la Fiorentina, chiudendo il campionato all’ottavo posto, vincesse la finale di Conference.