Serie A, la classifica: la Fiorentina vince a Milano e si porta a +3 sul Toro

Tre partite nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A: alle 15, l'Atalanta ha battuto 3-1 la Cremonese, confermandosi al 5^ posto a pari punti con il Milan (48). Alle 18, la Fiorentina ha conquistato 3 punti contro l'Inter, fondamentali per la corsa per un posto in zona Europa: la viola è una stretta concorrente del Torino e, con la vittoria a San Siro, la squadra di Italiano si porta a 3 punti dal Torino, che scenderà in campo lunedì 3 aprile. Alle 20.45, la Juventus ospiterà il Verona all'Allianz Stadium: anche i bianconeri, attualmente al 7^ posto, sono in lotta per un posto in classifica che consenta l'accesso alla zona Europa.