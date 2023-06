Serie A, la classifica: la Fiorentina vince, Toro obbligato a fare 3 punti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito all'anticipo della 38^ e ultima giornata

Con il risultato arrivato in serata dal Mapei Stadium il Torino è obbligato a vincere per portare a casa la corsa all'ottavo posto. La Fiorentina con un 3 a 1 è riuscita a portare a casa i tre punti, terminando il campionato a quota 56 punti. A trascinare la squadra in un vantaggio momentaneo è stato il gol di Arthur Cabral al 46'. Successivamente il rigore segnato da Berardi ha riportato il match sul pari, ma i due gol di Saponara e Gonzalez nel finale hanno deciso la partita. Ora i granata per superare la Viola, riprendersi la posizione sulla squadra di Italiano e sperare nella Conference (tutto dipenderà da eventuali penalizzazioni della UEFA alla Juventus) dovranno vincere a tutti i costi contro l'Inter nell'ultima giornata.