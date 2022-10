Serie A, la classifica: la Juventus allunga a +5 sul Torino dopo il derby

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi giocati di sabato in questo decimo turno

Nel derby della Mole, il Torino viene sconfitto 0-1 dalla Juventus davanti ai propri tifosi. Un risultato che non consente ai granata di superare in classifica i bianconeri come sperato nel prepartita. La squadra di Allegri porta a casa 3 punti e allunga sugli uomini di Juric che ora si trovano a -5 dai rivali cittadini. La classifica ora recita così: la Juventus sale a 16 punti mentre il Torino resta fermo a quota 11.