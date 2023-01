Serie A, la classifica: la Juventus cade con il Monza e rimane a -4 dal Torino

Ecco come cambia a classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in cui si disputa il 20° turno

La domenica di Serie A si è aperta con l'incredibile sconfitta del Milan che a San Siro è stato battuto 2-5 dal Sassuolo. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato per i rossoneri che vengono così raggiunti da Lazio e Atalanta a quota 38 punti. I neroverdi invece tornano a casa con tre punti preziosissimi in chiave salvezza perché mettono fine ad un periodo complicato e permettono di portarsi a 20 punti, 8 in più della zona retrocessione (in attesa della partita del Verona di domani sera a Udine).