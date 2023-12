Serie A, la classifica: la Lazio allunga, il Milan ferma il Frosinone

Come cambiano gli equilibri della classifica di Serie A dopo i match di sabato valevoli per il quattordicesimo turno.

Si è aperto con Genoa-Empoli il sabato del quattordicesimo turno di Serie A. La partita è terminata per 1-1, con i gialloblù che dopo un vantaggio iniziale siglato da Malinovksyi sono stati riagguantati nel secondo tempo dalla rete di Cancellieri. A seguire si è disputata Lazio-Cagliari, partita vinta dalla formazione di Sarri per 1 a 0 grazie alla rete di Pedro all'8' minuto. Infine alle 20:45 Milan e Frosinone si sono affrontate a San Siro. La gara è terminata per 3-1 in favore dei rossoneri, che grazie ai gol di Jovic, Pulisic e Tomori si sono aggiudicati i tre punti, a poco è servita la rete di Bresciani nel finale. I granata hanno così l’occasione di superare il Frosinone, che si ferma a quota 18 punti.