Serie A, la classifica: la Lazio cade in casa e rimane a +2 sul Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa del posticipo del lunedì per la 28^ giornata

Nel posticipo del lunedì sera di Serie A che mette la parola fine sul 28° turno, la Lazio è stata sconfitta in casa dall'Udinese con il punteggio di 1-2. Questo risultato potrebbe far piacere ai tifosi del Toro perché in questo modo frenano i biancocelesti e rimangono a portata di tiro. La Lazio resta infatti bloccata a quota 40 punti (due in più dei 38 raccolti fin qui dal Torino) che valgono il nono posto. In mezzo c'è ancora il Monza che vincendo sabato sera sul campo del Genoa ha superato i granata portandosi a quota 39 punti. La vittoria di questa sera consente invece all'Udinese di staccare la zona retrocessione e salire fino al 13° posto con le sue 27 lunghezze. La classifica di Serie A nelle retrovie rimane davvero corta e pronta a grandi cambiamenti ogni giornata.