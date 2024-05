Serie A, la classifica: la Lazio frena col Monza, brianzoli a -2 dal Torino

Il primo match del sabato di Serie A si chiude con il pareggio della Lazio sul Monza. Biancocelesti in vantaggio nella prima frazione con il ritorno al gol di Immobile. Nella ripresa Djuric segna su tap-in dopo una grande respinta di Mandas. All'83' però un errore di Donati, Akpa-Akpro e Di Gregorio permette a Vecino di ribadire in rete il più facile dei gol. I brianzoli si riversano in avanti e trovano la rete al 92' con un bel colpo di testa di Djuric. Finale ad alta tensione con tanto nervosismo sia da una parte che dall'altra. Colpo basso per la Lazio, che assaporava l'aggancio sulla Roma. Il Monza mangia un punto sul Torino, ora distante solo due punti.