Serie A, la classifica: la Lazio vince a Genova. Momentaneo +7 dai granata

Ad aprire la 33° giornata è stata Genoa-Lazio alle ore 18:30. Il match di Marassi si è chiuso con un risultato di 1-0 in favore dei biancocelesti, che rimangono a pieno sul treno europeo grazie a questi 3 punti. Ora la squadra di Tudor si trova momentaneamente al sesto posto, in attesa dell'Atalanta, che ha ancora due gare in meno, e del Napoli, che potrebbe raggiungere la Lazio in classifica con una vittoria. Ora anche il Torino è chiamato a vincere per non allontanarsi troppo dalle avversarie.