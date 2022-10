Serie A, la classifica: la Lazio vince al Franchi e raggiunge Milan e Udinese

Dopo sabato e domenica, questa sera - lunedì 10 ottobre - con Fiorentina-Lazio è terminata la 9^ giornata di questa Serie A 2022/2023: i biancocelesti di Sarri, al Franchi, hanno battuto per 4-0 i viola di Italiano, con le reti di Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile. In questo modo, la Lazio raggiunge il 3^ posto in classifica a quota 20 punti, insieme a Milan e Udinese, mentre la Fiorentina rimane ferma al 13^ posto con 9 punti, 2 in meno rispetto al Torino di Ivan Juric - sconfitto ieri contro l'Empoli e fermo alla 10^ posizione.