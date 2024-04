Serie A, la classifica: la Lazio vince e va al settimo posto, +5 dal Toro

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo l'anticipo della 32esima giornata

La 32esima giornata di Serie A si è aperta con Lazio-Salernitana, anticipo del turno. A sorridere è la Lazio, che porta a casa tre punti pieni per la lotta Europa. I biancocelesti nel primo quarto d'ora gelano due volte la Salernitana con le reti di Felipe Anderson e Vecino. Gli ospiti reagiscono con Tchaouna ad accorciare le distanze già al 16', salvo poi subire la terza rete poco dopo la mezzora ancora per mano di Felipe Anderson. Il risultato non si smuove a lungo da quel momento in poi, ma all'87' arriva anche la rete di Isaksen e il tabellino recita così Lazio-Salernitana 4-1. Con questa vittoria i laziali salgono a quota 49 punti in classifica e sorpassano, almeno momentaneamente il Napoli, scivolato all'ottavo posto. Il Torino resta nono a quota 49, ma in attesa del derby la distanza dalla settima piazza è ora di 5 lunghezze.