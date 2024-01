Serie A, la classifica: la Roma vince, il Milan trionfa all’ultimo sull’Udinese

Come cambia la classifica dopo la vittoria

Si sono conclusi i primi due match della ventunesima giornata di Serie A. De Rossi al suo esordio in panchina con la Roma ha portato i giallorossi alla vittoria contro l'Hellas Verona. La partita è terminata per 2 a 1 grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. A poco è servito il gol di Folorunsho nel finale. Successivamente Udinese-Milan è terminata con la vittoria dei rossoneri. Dopo il gol iniziale di Loftus-Cheek al 31' ci ha pensato Samardzic a pareggiare i conti. Nella ripresa i friulani si sono portati in vantaggio con Thauvin, ma prima Jovic e poi Okafor a tempo scaduto hanno portato la squadra alla vittoria.