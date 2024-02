Serie A, la classifica: la Roma vince, Torino a -3 dalla zona Europa

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine del posticipo di Serie A tra Roma e Cagliari

La 23esima giornata di Serie A si è chiusa con Roma-Cagliari. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi, che contro i sardi si impongono con il netto punteggio di 4-0. Gara già indirizzata nel primo tempo con il gol lampo di Pellegri e il raddoppio al 20' di Dybala. Nella ripresa Dybala dal dischetto e Huijsen arrotondano il risultato. Con questo successo della Roma si ridisegnano parzialmente gli equilibri della zona Europa. La Roma sale al quinto posto a quota 38 punti e scavalca il Bologna ora sesto a quota 36 (i giallorossi però hanno una gara in più rispetto a tutte le inseguitrici per un posto europeo). Il Torino al termine della giornata è al decimo posto, fermo a quota 32 dopo il pari a reti bianche con la Salernitana. I granata - in virtù anche dei ko di Lazio e Fiorentina - restano nei pressi dell'ottavo posto, a 2 sole lunghezze di distanza. I granata di Ivan Juric restano distanti 3 punti dall'Europa.