Serie A, la classifica: la zona Europa rimane distante 4 punti per il Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica di questo 23^ turno

Il Torino ottiene solo un punto contro il Sassuolo, 1-1 il punteggio finale (qui la cronaca). I granata si portano quindi a 32 punti mentre i neroverdi salgono a 29. La zona Europa rimane così distante 4 punti per il Toro che deve inseguire la Lazio e la Fiorentina che hanno 36 punti. Alle 12:30 Cagliari e Fiorentina si sono divise la posta in palio: 1-1 il punteggio finale di questo match. Dopo questo risultato i sardi si portano in classifica a quota 17 punti mentre la formazione viola sale a 36 lunghezze. Vittoria netta per il Napoli che sconfigge 4-1 in casa la Salernitana. Gli azzurri tornano al secondo posto della classifica con 49 punti superando il Milan che deve giocare stasera. La Salernitana resta ancora ultima con 10 punti. In zona salvezza, vittoria importante per lo Spezia che batte 1-0 la Sampdoria e si aggiudica il derby ligure. Dopo questo successo la squadra di Thiago Motta porta a casa altri 3 punti e sale a quota 25 punti. Resta invece ferma a 20 la formazione blucerchiata che vede avvicinarsi il Cagliari.