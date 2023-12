Serie A, la classifica: l’Atalanta vince e stacca il Toro, granata al nono posto

Nel monday night che chiude la 16^ giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra Atalanta e Salernitana. Il punteggio finale recita 4-1 in favore dei bergamaschi che hanno così ottenuto tre punti molto preziosi in chiave lotta per l'Europa. La formazione di Gian Piero Gasperini ora infatti si porta al settimo posto con 26 punti, tre in più del Torino (a quota 23 dopo la vittoria con l'Empoli) che viene staccato dai nerazzurri e resta in nona posizione. In mezzo a queste squadre si piazza la Roma che ha fin qui raccolto 25 lunghezze.