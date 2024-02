Serie A, la classifica: Lazio e Fiorentina frenano. Toro a due punti dall’Europa

Nella giornata odierna infatti la Lazio ha perso 1-2 in casa contro il Bologna e resta un solo punto avanti rispetto al Torino, in attesa dello scontro diretto di giovedì sera che potrà dare molte indicazioni in questa lotta. Frena anche la Fiorentina che ha pareggiato 1-1 contro l'Empoli di Davide Nicola. I viola ora con 38 punti occupano il settimo posto, ovvero l'ultimo buono per le coppe (in attesa dei risultati della Coppa Italia). Pareggio per 1-1 anche tra Udinese e Cagliari, un punto a testa che costringe i sardi a restare nella zona retrocessione. La Roma torna a vincere e lo fa battendo in trasferta il Frosinone con un sonoro 0-3 e portandosi a -4 dalla zona Champions ora occupata da Bologna e Atalanta. In serata poi è arrivato anche il successo del Monza che ha schiacciato il Milan 4-2 portandosi così soltanto a -3 punti dal Toro, i rossoneri invece mancano il sorpasso sulla Juventus al secondo posto.