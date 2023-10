Serie A, la classifica: Lazio, tre punti in extremis; l’Atalanta sorpassa il Napoli

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della decima giornata di Serie A

Si è chiusa la decima giornata del campionato di Serie A. Il Torino resta al tredicesimo posto a quota 12 punti dopo i tre punti ottenuti contro il Lecce. Nel frattempo le ultime squadre in campo per la decima giornata - Atalanta, Empoli, Lazio e Fiorentina - hanno ridisegnato la propria classifica. L'Atalanta ha chiuso la pratica Empoli con un secco 3-0, firmato dalla doppietta di Scamacca e dalla rete di Koopmeiners. Così la Dea balza al quarto posto superando il Napoli e raggiungendo la zona Champions. L'Empoli invece scivola in zona retrocessione al 18esimo posto restando a 7. Nella seconda sfida la Lazio batte in extremis la Fiorentina con un rigore di Immobile al 95'. I biancocelesti così balzano al settimo posto a quota 16 punti, la Viola resta sesta a 17.