Serie A, la classifica: l’Europa torna distante 7 punti per il Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica valide per il 24^ turno

Federico De Milano

Il Torino torna a casa dalla trasferta di Udine senza punti a causa di una sconfitta maturata nel finale di gara: 2-0 per l'Udinese il punteggio finale. I granata rimangono così fermi al decimo posto con 32 punti mentre i friulani salgono a 27 punti. Con la vittoria di ieri della Lazio la zona Europa è tornata distante ben 7 punti per il Toro

Alle 12:30 il Cagliari ha vinto a sorpresa sul campo dell'Atalanta con il punteggio finale di 1-2 per i rossoblù. La formazione sarda di Walter Mazzarri sale così in classifica a 20 punti rilanciando le proprie speranze di raggiungere la salvezza. I nerazzurri invece restano fermi a quota 43 rallentando la propria corsa verso la qualificazione in Champions League. Nel pomeriggio poi pareggio a reti bianche tra Bologna ed Empoli. I rossoblù salgono a 28 punti mentre gli azzurri a 30. Vittoria netta della Sampdoria contro il Sassuolo: 4-0 il punteggio finale. I blucerchiati si portano a 23 punti mentre i neroverdi rimangono fermi con 29 lunghezze. Successo anche del Napoli che si impone 0-2 a Venezia e sale a 52 punti. I lagunari restano invece fermi a 18 punti e tornano in zona retrocessione.

