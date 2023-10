Serie A, la classifica: l’Inter si riprende la vetta, il Torino è al 12° posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in cui si disputa il decimo turno

È stata una domenica di Serie A caratterizzata soltanto da quattro partite. Ad aprire la giornata ci ha pensato la sfida tra Cagliari e Frosinone che ha visto una incredibile rimonta dei padroni di casa. I sardi sono riusciti a vincere la prima gara in stagione con un roboante 4-3 contro i ciociari dopo che al 70' si trovavano sotto 0-3. In 25 minuti i rossoblù sono riusciti a segnare ben 4 reti che hanno fatto esplodere di gioia i tifosi. L'uomo copertina è Leonardo Pavoletti con una doppietta segnata nei minuti di recupero. Ora il Cagliari sale in classifica a quota 6 punti mentre il Frosinone resta fermo a 12, ovvero un bottino che vale il dodicesimo posto in coabitazione con il Torino.