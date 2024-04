Serie A, la classifica: l’Inter vince il derby e diventa campione d’Italia

Con il derby di Milano è calato il sipario sulla 33ª giornata di Serie A. L'Inter vince contro il Milan per 2 a 1 e diventa campione d'Italia con 5 giornate di anticipo. La gara è terminata 2 a 1, in rete Acerbi, Thuram, non è bastato il gol di Tomori nel finale. Al termine della gara diverse scintille tra i giocatori ed espulsi Theo Hernandez, Dumfries e Calabria. La prossima giornata il Torino affronterà in trasferta proprio l'Inter. A seguire la classifica al termine della 33ª giornata.