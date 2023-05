Serie A, la classifica: l’Udinese aggancia il Toro, la Sampdoria retrocede in B

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite del lunedì in cui si disputa il 34° turno

Il lunedì di Serie A si apre con due vittorie: l'Udinese e l'Empoli battono rispettivamente la Sampdoria e la Salernitana in questa giornata di posticipi del 34esimo turno di campionato. I friulani escono dalla Dacia Arena con tre punti in più in classifica, volando così a quota 46 e agganciando Fiorentina, Monza e Torino. I blucerchiati, invece, con questa sconfitta retrocedono aritmeticamente in Serie B, con soli 17 punti dopo 34 partite.

L'altra gara andata in scena ha visto l'Empoli imporsi per 2-1 contro la Salernitana, andando così in solitaria in quattordicesima posizione a quota 38 punti, a +3 dai campani, sconfitti al Castellani in un importante scontro per le due squadre.