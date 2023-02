Serie A, la classifica: l’Udinese pareggia e aggancia il Torino al settimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in cui si disputa il 22° turno

L'Udinese, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Toro che era costata il sorpasso granata, torna a fare punti. Nel match delle 12:30 i friulani hanno ospitato il Sassuolo e il risultato finale è stato 2-2. Con questo punto ottenuto i bianconeri si sono portati a quota 30 agganciando in classifica proprio il Torino al settimo posto. I granata erano infatti caduti nell'anticipo del venerdì sera sul campo del Milan e ora devono condividere con l'Udinese l'ultima posizione utile per una qualificazione europea (in attesa di scoprire chi vincerà la Coppa Italia).