Serie A, la classifica: l’Udinese resta a +2 dal Toro, domenica scontro diretto

È terminata questa sera la 20^ giornata di Serie A, con il posticipo della Dacia Arena. L’Udinese ha ospitato il Verona, senza però trovare i 3 punti. La gara, infatti, è terminata 1-1 (autorete di Becao, poi gol di Samardzic): in questo modo, i granata - in seguito al pareggio contro l’Empoli - rimangono attaccati ai bianconeri e il divario rimane di due punti. In classifica, dunque, l’Udinese è al 7^ posto con 29 punti, mentre il Torino all’8^ con 27. Domenica - 5 febbraio - proprio i granata e bianconeri si sfideranno in uno scontro diretto che, vista la situazione di classifica, assume molto peso.